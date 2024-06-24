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Соціум

Як зекономити на використанні бойлера вдома

Ціхоцька Марія

Як зекономити на використанні бойлера вдома
Зростання цін на електроенергію змушує українців шукати шляхи економії.

Зростання цін на електроенергію змушує українців шукати шляхи економії. Бойлер, як один з найбільших споживачів електроенергії в оселі, стає предметом пильної уваги. Про це пише 24 tv.

Ось декілька порад, які допоможуть вам зменшити витрати на електроенергію, використовуючи бойлер:

Оберіть правильний бойлер:

  • Об'єм: Для сім'ї з 2-3 осіб достатньо бойлера на 50-60 літрів.
  • Енергоефективність: Віддавайте перевагу моделям з класом А/А+ або вище.

Налаштуйте режим роботи:

  • Температура: Встановіть температуру нагрівання на 55°C. Це оптимальний рівень для комфортного використання та економії електроенергії.
  • Час: Програмуйте автоматичне вмикання/вимикання бойлера за допомогою "розумної" розетки. Це дозволить використовувати його в нічний час, коли тарифи на електроенергію нижчі.
  • Двозонний лічильник: Якщо у вас встановлений двозонний лічильник, ви можете суттєво економити,використовуючи бойлер вночі (з 23:00 до 7:00), коли діє здешевлення.

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Регулярне обслуговування:

  • Чистка: Вчасно чистіть бойлер від накипу. Це покращить його теплообмін та зменшить споживання електроенергії.

Міф про вимкнення бойлера на ніч:

  • Не варто вимикати бойлер на ніч, якщо ви плануєте використовувати його вранці. Нагрівання холодної води з нуля потребуватиме більше енергії, ніж підтримання заданої температури протягом ночі.

Пам'ятайте:

  • З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію зріс до 4,32 грн/кВт-год.
  • Економне використання бойлера – це не лише економія коштів, але й турбота про довкілля.

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