Как сэкономить на использовании бойлера дома

Рост цен на электроэнергию вынуждает украинцев искать пути экономии. Бойлер, как один из крупнейших потребителей электроэнергии в доме, становится предметом пристального внимания. Об этом пишет 24 tv.

Вот несколько советов, которые помогут вам снизить затраты на электроэнергию, используя бойлер:

Выберите правильный бойлер:

Объем: Для семьи из 2-3 человек достаточно бойлера на 50-60 литров.

Для семьи из 2-3 человек достаточно бойлера на 50-60 литров. Энергоэффективность: Предпочитайте модели с классом А/А+ или выше.

Настройте режим работы:

Температура: Установите температуру нагрева на 55°C. Это оптимальный уровень для комфортного использования и экономии электроэнергии.

Время: Программируйте автоматическое включение/выключение бойлера с помощью "умной" розетки. Это позволит использовать его в ночное время, когда тарифы на электроэнергию ниже.

Программируйте автоматическое включение/выключение бойлера с помощью "умной" розетки. Это позволит использовать его в ночное время, когда тарифы на электроэнергию ниже. Двухзонный счетчик: Если у вас установлен двухзонный счетчик, вы можете существенно экономить, используя бойлер ночью (с 23:00 до 7:00), когда действует удешевление.

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Регулярное обслуживание:

Чистка: Вовремя чистите бойлер от накипи. Это улучшит его теплообмен и снизит потребление электроэнергии.

Миф об отключении бойлера на ночь:

Не следует выключать бойлер на ночь, если вы планируете использовать его утром. Нагрев холодной воды с нуля потребует больше энергии, чем поддержание заданной температуры в течение ночи.

Помните:

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию вырос до 4,32 грн/кВт-ч.

Экономное использование бойлера – это не только экономия средств, но и забота об окружающей среде.

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