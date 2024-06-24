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Как сэкономить на использовании бойлера дома

Цихоцкая Мария

Как сэкономить на использовании бойлера дома
Рост цен на электроэнергию вынуждает украинцев искать пути экономии.

Рост цен на электроэнергию вынуждает украинцев искать пути экономии. Бойлер, как один из крупнейших потребителей электроэнергии в доме, становится предметом пристального внимания. Об этом пишет 24 tv.

Вот несколько советов, которые помогут вам снизить затраты на электроэнергию, используя бойлер:

Выберите правильный бойлер:

  • Объем: Для семьи из 2-3 человек достаточно бойлера на 50-60 литров.
  • Энергоэффективность: Предпочитайте модели с классом А/А+ или выше.

Настройте режим работы:

  • Температура: Установите температуру нагрева на 55°C. Это оптимальный уровень для комфортного использования и экономии электроэнергии.
  • Время: Программируйте автоматическое включение/выключение бойлера с помощью "умной" розетки. Это позволит использовать его в ночное время, когда тарифы на электроэнергию ниже.
  • Двухзонный счетчик: Если у вас установлен двухзонный счетчик, вы можете существенно экономить, используя бойлер ночью (с 23:00 до 7:00), когда действует удешевление.

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Регулярное обслуживание:

  • Чистка: Вовремя чистите бойлер от накипи. Это улучшит его теплообмен и снизит потребление электроэнергии.

Миф об отключении бойлера на ночь:

  • Не следует выключать бойлер на ночь, если вы планируете использовать его утром. Нагрев холодной воды с нуля потребует больше энергии, чем поддержание заданной температуры в течение ночи.

Помните:

  • С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию вырос до 4,32 грн/кВт-ч.
  • Экономное использование бойлера – это не только экономия средств, но и забота об окружающей среде.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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