Як зробити макіяж підводкою стійкішим до спеки

Ідеально намальовані стрілки - це справжня майстерність, яка не дається кожному. Підводка може розмазуватися, лягати нерівномірно, а симетрія на обох очах - це часто недосяжна мрія. І ось настає спека, яка ще більше ускладнює завдання: підводка може потекти, створивши негарний ефект "очей єнота". Про це пише Обозреватель.

Візажисти поділилися лайфхаками, які допоможуть вам зберегти макіяж стійким протягом усього дня:

Використовуйте водостійку підводку.

Це найпростіший і найефективніший спосіб зробити стрілки стійкими. Нанесіть водостійку підводку поверх звичайної після того, як ви намалювали стрілки.

Спершу використовуйте водостійкий олівець.

Це ще один варіант зробити стрілки стійкими. Створіть базовий образ за допомогою водостійкого олівця, а потім пройдіть по лінії іншою підводкою, наприклад, гелевою або рідкою.

Вибирайте підводку з рідкою формулою.

Для людей з жирним типом шкіри візажисти рекомендують використовувати підводки з рідкою формулою, а не воскові. Це допоможе зберегти вологу і зробити підводку більш стійкою.

Ретельно очищайте повіки перед нанесенням підводки.

Це найважливіший крок, про який часто забувають. Попередньо очистіть повіки міцелярною водою, щоб видалити будь-які жирні або потовиділення.

Додайте трохи матової пудри.

Після того, як підводка висохне, нанесіть на неї трохи матової пудри. Це допоможе зафіксувати макіяж і зробити його більш стійким.

Не торкайтеся очей

Це може розмазати підводку. Якщо вам потрібно поправити макіяж, використовуйте ватні палички.

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Використовуйте базу під макіяж

База під макіяж допоможе створити гладку основу для підводки і зробити її більш стійкою.

Зберігайте підводку в прохолодному місці

Підводка може псуватися від спеки. Зберігайте її в холодильнику або в іншому прохолодному місці.

Не використовуйте прострочену підводку

Прострочена підводка може бути не такою стійкою і навіть може викликати подразнення очей.

Не переживайте, якщо щось пішло не так

Навіть найдосвідченіші візажисти іноді стикаються з проблемами при нанесенні підводки. Не переживайте, якщо ваша стрілка не ідеальна. Просто видаліть її ватною паличкою і спробуйте ще раз.

Нагадаємо, ми вже писали, чи варто використовувати патчі під очі.

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