Як з 1 липня зміняться тарифи на комуналку в Україні

З 1 липні 2024 року рахунки за комунальні послуги в Україні будуть включати оновлені тарифи на газ та електрику. Відповідна інформація була опублікована на офіційному сайті уряду.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Тариф на природний газ

Вартість природного газу наразі не зміниться, навіть попри тривалий час без оновлення тарифів. Уряд запровадив мораторій на збільшення цін з моменту початку повномасштабної війни з рф, і в поточному році енергетичні компанії прийняли рішення утриматися від коригування цін. Клієнти компанії "Нафтогаз України" продовжать сплачувати стабільну ціну в розмірі 7,96 грн за кожен кубометр спожитого газу.

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Однак відповідно до інформації з ресурсу "ГазПравда", ціна на газ може варіюватися для різних споживачів залежно від їхнього постачальника і коливатиметься в межах 7,70-9,99 грн за кубометр.

Вартість електроенергії

З настанням липня вартість електроенергії для громадян України зросте. У зв’язку з проблемами в енергетичній системі новий тариф на електрику складатиме 4,32 грн за кіловат-годину, що значно вище за попередній тариф у 2,64 грн.

Проте частина споживачів матиме можливість заощадити завдяки тарифу для нічного споживання. Ті, хто використовує двозонні лічильники, платитимуть за електроенергію вночі удвічі менше – лише 2,16 грн за кіловат-годину.

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