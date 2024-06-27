Как с 1 июля изменятся тарифы на коммуналку в Украине

С 1 июля 2024 года счета за коммунальные услуги в Украине будут включать обновленные тарифы на газ и электричество. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте правительства.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Тариф на природный газ

Стоимость природного газа пока не изменится, даже несмотря на длительное время без обновления тарифов. Правительство ввело мораторий на увеличение цен с момента начала полномасштабной войны с РФ, и в текущем году энергетические компании приняли решение воздержаться от корректировки цен. Клиенты компании "Нафтогаз Украины" продолжат платить стабильную цену в размере 7,96 грн за каждый кубометр потребленного газа.

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Однако согласно информации с ресурса "ГазПравда", цена на газ может варьироваться для разных потребителей в зависимости от их поставщика и будет колебаться в пределах 7,70-9,99 грн за кубометр.

Стоимость электроэнергии

С наступлением июля стоимость электроэнергии для граждан Украины возрастет. В связи с проблемами в энергетической системе новый тариф на электричество составит 4,32 грн за киловатт-час, что значительно выше предыдущего тарифа в 2,64 грн.

Однако часть потребителей будет иметь возможность сэкономить благодаря тарифу для ночного потребления. Те, кто использует двухзонные счетчики, будут платить за электроэнергию ночью вдвое меньше - всего 2,16 грн за киловатт-час.

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