Економія на воді: як платити меншу комуналку влітку

Українці можуть зменшити платіжки за комунальні послуги. Зокрема, це можна зробити за допомогою економії на воду влітку.

Про це повідомили в "24 Каналі". У першому чергу варто встановити лічильники холодної та гарячої води, перевірити справність кранів і туалетного бачка.

Крім цього, важливо правильно завантажувати пральну машинку та обирати душ замість ванни. Експерти радять завантажувати пральну машину до максимального допустимого об'єму. Оскільки при неповній завантаженості пралка використовує більше води та електроенергії.

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Не менше важливим є сантехніка. Завдяки унітазу з двома режимами зливу можна заощаджувати близько 15 літрів води на день.

Щодо кранів, то необхідно завжди щільно закривати кран, при капанні можна втратити близько 24 літрів води на добу. Під час чищенні зубів чи митті посуду не витрачайте зайву воду, це допоможе заощадити багато літрів води, які могли б витекти до каналізації за декілька хвилин при відкритому крані.

Тарифи на воду в Києві

НКРЕКП підвищила тарифи ПАТ АК "Київводоканал" на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів до 39,06 гривень за кубометр води.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чому розмір субсидії становить 0 грн та що це означає.

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