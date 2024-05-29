Як отримати ідеальний тон шкіри з мінімумом косметики: поради для спекотної погоди

Тренди 90-х повертаються! Замість ретельної скульптури обличчя за допомогою контурингу набирає популярності природний макіяж, що підкреслює красу та свіжість. "Демі-метод" - це техніка, яка дозволяє досягти бездоганного тону шкіри, приховати дрібні недоліки та зберегти сяйво, використовуючи мінімум косметики. Про це пише Business Times.

Суть методу:

Збалансування рис обличчя. Не йдеться про те, щоб приховати все під шаром тонального крему, а про те, щоб підкреслити природні контури та вирівняти тон.

Не йдеться про те, щоб приховати все під шаром тонального крему, а про те, щоб підкреслити природні контури та вирівняти тон. Збереження природного сяйва та кольору шкіри. Замість щільного макіяжу використовується легкий тонований крем, який зволожує та дарує легке сяйво.

Замість щільного макіяжу використовується легкий тонований крем, який зволожує та дарує легке сяйво. Усунення дрібних недоліків. За допомогою кольорокорекції можна приховати темні кола, почервоніння, пігментацію та інші недоліки.

Як досягти ідеального тону:

Визначте свій кольоротип. Це допоможе підібрати правильний відтінок тонального крему та інших косметичних засобів. Використовуйте праймер. Він допоможе вирівняти поверхню шкіри, звузити пори та зробити макіяж більш стійким. Нанесіть легкий тонований крем. Він повинен відповідати вашому кольору шкіри та не створювати ефекту маски. Використайте коректор. За допомогою кольорокорекції можна приховати темні кола, почервоніння, пігментацію та інші недоліки. Зафіксуйте макіяж пудрою. Це допоможе зберегти його свіжість протягом дня.

Поради від візажиста:

Кара Брук: "Ця техніка вимагає певної вправності, але кількох тренувань буде цілком достатньо, щоб освоїти секрети нанесення "непомітного" макіяжу."

"Ця техніка вимагає певної вправності, але кількох тренувань буде цілком достатньо, щоб освоїти секрети нанесення "непомітного" макіяжу." Пам'ятайте про баланс. Вся справа – в досягненні балансу не тільки між текстурами або продуктами, а, перш за все, між кольорами.

Вся справа – в досягненні балансу не тільки між текстурами або продуктами, а, перш за все, між кольорами. Використовуйте маленькі пензлики та наносьте косметику тонким шаром. Це допоможе створити природний ефект.

Це допоможе створити природний ефект. Не бійтеся експериментувати. "Демі-метод" - це лише основа, яку можна доповнювати різними техніками та продуктами.

"Демі-метод" - це чудовий спосіб створити природний та бездоганний макіяж, який підкреслить вашу красу.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

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