Как получить идеальный тон кожи с минимумом косметики: советы для жаркой погоды

Тренды 90-х возвращаются! Вместо тщательной скульптуры лица с помощью контуринга набирает популярность естественный макияж, подчеркивающий красоту и свежесть. "Деми-метод" - это техника, позволяющая достичь безупречного тона кожи, скрыть мелкие недостатки и сохранить сияние, используя минимум косметики. Об этом пишет Business Times.

Сущность метода:

Сбалансирование черты лица. Речь не идет о том, чтобы скрыть все под слоем тонального крема, а о том, чтобы подчеркнуть естественные контуры и выровнять тон.

Речь не идет о том, чтобы скрыть все под слоем тонального крема, а о том, чтобы подчеркнуть естественные контуры и выровнять тон. Сохранение природного сияния и цвета кожи. Вместо плотного макияжа используется легкий тонированный крем, увлажняющий и дающий легкое сияние.

Вместо плотного макияжа используется легкий тонированный крем, увлажняющий и дающий легкое сияние. Устранение мелких недостатков. С помощью цветокоррекции можно скрыть темные круги, красноту, пигментацию и другие недостатки.

Как достичь идеального тона:

Определите свой цвет. Это поможет подобрать правильный оттенок тонального крема и других косметических средств. Используйте праймер. Он поможет выровнять поверхность кожи, сузить поры и сделать макияж более стойким. Нанесите лёгкий тонированный крем. Он должен соответствовать вашему цвету кожи и не создавать эффекта маски. Используйте корректор. С помощью цветокоррекции можно скрыть темные круги, красноту, пигментацию и другие недостатки. Зафиксируйте макияж пудрой. Это поможет сохранить его свежесть в течение дня.

Советы от визажиста:

Кара Брук: "Эта техника требует определенной сноровки, но нескольких тренировок будет вполне достаточно, чтобы освоить секреты нанесения "незаметного" макияжа."

"Эта техника требует определенной сноровки, но нескольких тренировок будет вполне достаточно, чтобы освоить секреты нанесения "незаметного" макияжа." Помните о балансе. Все дело – в достижении баланса не только между текстурами или продуктами, но, прежде всего, между цветами.

Все дело – в достижении баланса не только между текстурами или продуктами, но, прежде всего, между цветами. Используйте маленькие кисточки и наносите косметику тонким слоем. Это поможет создать естественный эффект.

Это поможет создать естественный эффект. Не бойтесь экспериментировать. "Деми-метод" - это лишь основа, которую можно дополнять разными техниками и продуктами.

"Деми-метод" - это отличный способ создать естественный и безупречный макияж, который подчеркнет вашу красоту.

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

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