Как получить идеальный тон кожи с минимумом косметики: советы для жаркой погоды
Тренды 90-х возвращаются! Вместо тщательной скульптуры лица с помощью контуринга набирает популярность естественный макияж, подчеркивающий красоту и свежесть. "Деми-метод" - это техника, позволяющая достичь безупречного тона кожи, скрыть мелкие недостатки и сохранить сияние, используя минимум косметики. Об этом пишет Business Times.
Сущность метода:
- Сбалансирование черты лица. Речь не идет о том, чтобы скрыть все под слоем тонального крема, а о том, чтобы подчеркнуть естественные контуры и выровнять тон.
- Сохранение природного сияния и цвета кожи. Вместо плотного макияжа используется легкий тонированный крем, увлажняющий и дающий легкое сияние.
- Устранение мелких недостатков. С помощью цветокоррекции можно скрыть темные круги, красноту, пигментацию и другие недостатки.
Как достичь идеального тона:
- Определите свой цвет. Это поможет подобрать правильный оттенок тонального крема и других косметических средств.
- Используйте праймер. Он поможет выровнять поверхность кожи, сузить поры и сделать макияж более стойким.
- Нанесите лёгкий тонированный крем. Он должен соответствовать вашему цвету кожи и не создавать эффекта маски.
- Используйте корректор. С помощью цветокоррекции можно скрыть темные круги, красноту, пигментацию и другие недостатки.
- Зафиксируйте макияж пудрой. Это поможет сохранить его свежесть в течение дня.
Советы от визажиста:
- Кара Брук: "Эта техника требует определенной сноровки, но нескольких тренировок будет вполне достаточно, чтобы освоить секреты нанесения "незаметного" макияжа."
- Помните о балансе. Все дело – в достижении баланса не только между текстурами или продуктами, но, прежде всего, между цветами.
- Используйте маленькие кисточки и наносите косметику тонким слоем. Это поможет создать естественный эффект.
- Не бойтесь экспериментировать. "Деми-метод" - это лишь основа, которую можно дополнять разными техниками и продуктами.
"Деми-метод" - это отличный способ создать естественный и безупречный макияж, который подчеркнет вашу красоту.
Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.
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