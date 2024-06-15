Як пенсіонери можуть підвищити свої пенсії

Пенсіонери старше 70 років мають можливість отримати доплату за віком. Ця надбавка надається за умови, що щомісячна виплата особи не перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір цієї надбавки, у 2024 році наступний:

особи від 70 до 74 років включно отримують доплату у розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Надбавка за віком надається автоматично. Про це пише 24 tv.ua.

Читайте також: Влітку очікується зростання пенсій

Також, для пенсіонерів, які мають погіршений стан здоров'я доступна спеціальна надбавка.

Щоб отримати її потрібні наступні умови:

пенсіонеру має бути більше 80 років;

громадянин отримує пенсійні виплати за віком;

пенсіонер живе самостійно і потребує догляду сторонніх осіб.

Дана надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 20204 рік це 944 гривні.

Для отримання даної надбавки потрібно звернутись у ПФУ зі спеціальною заявою. Крім того пенсіонер зобов'язаний надати документи, які засвідчують погіршений стан здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кожен українець може на третину збільшити свою пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!