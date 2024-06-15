Как пенсионеры могут повысить свои пенсии

Пенсионеры старше 70 лет имеют возможность получить доплату по возрасту. Эта надбавка предоставляется при условии, что ежемесячная выплата лица не превышает 10340,35 гривны.

Размер этой надбавки в 2024 году следующий:

лица от 70 до 74 лет включают доплату в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Прибавка по возрасту предоставляется автоматически. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Также для пенсионеров, имеющих ухудшенное состояние здоровья, доступна специальная надбавка.

Чтобы получить ее, нужны следующие условия:

пенсионеру должно быть больше 80 лет;

гражданин получает пенсионные выплаты по возрасту;

пенсионер живет самостоятельно и нуждается в уходе посторонних лиц.

Данная надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на 20204 это 944 гривны.

Для получения данной надбавки следует обратиться в ПФУ со специальным заявлением. Кроме того, пенсионер обязан предоставить документы, удостоверяющие ухудшенное состояние здоровья.

Напомним, ранее мы рассказывали, что каждый украинец может на треть увеличить свою пенсию.

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