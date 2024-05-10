русский
Війна в Україні

Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації: що відомо

Анастасія Крищук

Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації: що відомо
Кабмін змінив порядок бронювання

Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, затверджувати списки заброньованих буде не Генеральний штаб Збройних Сил України.

Натомість цим займатиметься Міністерство оборони. Про це йдеться у постанові № 520 Кабміну від 8 травня.

Передбачається, що центральні органи виконавчої влади після отримання списків заброньованих та перевірки повноти переліку, наявності обґрунтування і відповідності вимогам щодо кількості, будуть подавати ці списки на погодження Міністерству оборони.

Читайте також: Депутати дозволили мобілізувати до Сил оборони засуджених

Водночас бронювання й надалі здійснюватиметься за рішенням Міністерства економіки. Додамо, дозвіл на бронювання своїх працівників від мобілізації можуть певні категорії установ та організацій.

Підприємство може забронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних працівників. У деяких випадках керівники можуть просити надання бронювання на більшу кількість працівників, якщо обґрунтують важливість конкретного співробітника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Війна в УкраїніМобілізація