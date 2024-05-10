Кабмін змінив порядок бронювання від мобілізації: що відомо

Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, затверджувати списки заброньованих буде не Генеральний штаб Збройних Сил України.

Натомість цим займатиметься Міністерство оборони. Про це йдеться у постанові № 520 Кабміну від 8 травня.

Передбачається, що центральні органи виконавчої влади після отримання списків заброньованих та перевірки повноти переліку, наявності обґрунтування і відповідності вимогам щодо кількості, будуть подавати ці списки на погодження Міністерству оборони.

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Водночас бронювання й надалі здійснюватиметься за рішенням Міністерства економіки. Додамо, дозвіл на бронювання своїх працівників від мобілізації можуть певні категорії установ та організацій.

Підприємство може забронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних працівників. У деяких випадках керівники можуть просити надання бронювання на більшу кількість працівників, якщо обґрунтують важливість конкретного співробітника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

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