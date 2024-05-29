Ідеальна інвестиція: топ 5 найдорожчих кросоверів на ринку України

Світ авто вражає різноманіттям цін, і в Україні є екземпляри, які підкреслюють статус та багатство власника, слугуючи інвестицією. Про це пише РБК.

Ось п'ять найдорожчих кросоверів-позашляховиків, доступних для покупки в Україні станом на 2024 рік:

Bentley Bentayga EWB Azure (від 15 863 088 грн)

Цей величний кросовер поєднує в собі розкіш та динаміку. З потужним 4,0-літровим двигуном на 550 к.с. він розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди, а його максимальна швидкість сягає 300 км/год. Інтер'єр вражає шкірою, деревом та передовою електронікою.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid (від 8 692 580 грн)

Цей спортивний кросовер поєднує в собі потужність бензинового турбодвигуна з електродвигуном, загальною потужністю 599 к.с. Він розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди, а його максимальна швидкість становить 295 км/год. Porsche славиться надійністю та довговічністю, що робить Cayenne Turbo E-Hybrid вдалим вибором для любителів активної їзди.

Mercedes-AMG G63 (від 8 836 974 грн)

Цей культовий позашляховик, доопрацьований AMG, пропонує потужність 585 к.с. та динаміку завдяки 4,0-літровому двигуну. Комфортний салон з двома окремими задніми кріслами та досконала підвіска роблять його не лише статусним, але й практичним.

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Aston Martin DBX 707 (від 11 243 651 грн)

Цей британський кросовер поєднує в собі спортивний дизайн та розкішний інтер'єр. З потужним 8-циліндровим двигуном на 707 к.с. він розганяється до 100 км/год за 3,2 секунди, а його максимальна швидкість сягає 310 км/год. DBX 707 – вибір для тих, хто цінує ексклюзивність та динаміку.

Range Rover SV Long Wheelbase (від 12,001,331 грн)

Цей розкішний кросовер у подовженій версії пропонує максимальний комфорт та вишуканість. З потужним 4,4-літровим V8 двигуном на 615 к.с. він забезпечує плавний хід та динаміку. Інтер'єр вражає розкішними матеріалами та індивідуальними можливостями оформлення.

Нагадаємо, названо топ-15 кросоверів до $8000, які доступні на українському ринку.

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