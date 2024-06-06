Німеччина пом'якшила позицію щодо передачі Україні ракет Taurus: що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив позицію щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Раніше він категорично відкидав цю можливість.

Однак під час промови у німецькому уряді Шольц прокоментував можливість передачі Україні Taurus. Його заяву Шольца "Голос Америки".

Канцлер Німеччини вказав, що несе відповідальність, щоб "кожна дитина, яка народилася сьогодні в Німеччині, не переживала війну в своїй країні". Він додав, що перед будь-якими рішеннями щодо Taurus Німеччині слід провести консультації з союзниками.

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"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", – зазначив Шольц.

Ще у березні Шольц наголошував, що про такі поставки "не може бути й мови". Глава німецького уряду пояснював це тим, що для розгортання ракет нібито необхідно, щоб німецькі солдати були присутні в Україні, та був стурбований можливими атаками Москви ракетами Taurus.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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