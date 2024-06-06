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Війна в Україні

Німеччина пом'якшила позицію щодо передачі Україні ракет Taurus: що відомо

Анастасія Крищук

Німеччина пом'якшила позицію щодо передачі Україні ракет Taurus: що відомо
Німеччина пом'якшила позицію щодо передачі Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив позицію щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Раніше він категорично відкидав цю можливість.

Однак під час промови у німецькому уряді Шольц прокоментував можливість передачі Україні Taurus. Його заяву Шольца "Голос Америки".

Канцлер Німеччини вказав, що несе відповідальність, щоб "кожна дитина, яка народилася сьогодні в Німеччині, не переживала війну в своїй країні". Він додав, що перед будь-якими рішеннями щодо Taurus Німеччині слід провести консультації з союзниками.

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"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", – зазначив Шольц.

Ще у березні Шольц наголошував, що про такі поставки "не може бути й мови". Глава німецького уряду пояснював це тим, що для розгортання ракет нібито необхідно, щоб німецькі солдати були присутні в Україні, та був стурбований можливими атаками Москви ракетами Taurus.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Нагадаємо, днями у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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