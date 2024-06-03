Це дає плоди: ЗСУ почали працювати західною зброєю по території рф

Юрій Федоренко, який очолює батальйон "Ахіллес" у складі 92-ї окремої механізованої бригади, під час ефіру телемарафону повідомив про переосмислення тактики ворогом на Харківському напрямку. Все через те, що у ЗСУ з'явились нові можливості бити західною зброєю по території рф.

"У зв’язку з наданням дозволу на застосування всієї номенклатури озброєння по території рф – саме там, де противник тримає свої резерви, де накопичує легкоброньовану та броньовану техніку, звідки проводить ураження, зокрема, міста Харкова, використовуючи установки С-300 та С-400, де противник має величезну кількість різних засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, ППО… Сили оборони почали спрацьовувати, і це дає свої перші плоди. Противник об’єктивно зараз знаходиться в стані, коли вони переглядають необхідність, як треба діяти надалі щодо можливості окупації Харківської області. Оскільки у зв’язку з комплексною роботою Сил оборони із застосуванням вогневих засобів противник на поточний момент зазнає достатньо суттєвих втрат в усьому – і в живій силі, і в техніці, і в засобах", – розповів Федоренко.

Також читайте: Екіпаж Bradley атакував два ворожих БТР-82 разом з піхотою

Він зазначає, що за минулий тиждень українські військові змогли стабілізувати ситуацію на складних ділянках фронтової лінії на Харківщині.

"Якщо кажемо Стрілеча – Глибоке – ситуація стабілізована повною мірою. Сили оборони ведуть роботу щодо покращення свого положення. А це значить, що вибивають противника із займаних ним позицій. Плюс додатково ведеться системна робота зі знищення резервів противника, а також легкоброньованої та броньованої техніки, інших засобів, якими противник намагається діяти, зокрема, й на території рф, підтягуючи свої резерви, а також здійснюючи вогневий вплив на наші позиції. Якщо казати про Вовчанськ, то ситуація дещо складніша. Ідуть вуличні бої, але знову-таки Сили оборони змогли зробити так, що противник подальших успіхів не має", – розповів комбат.

Також за словами Федоренка, арсенал зброї, що призначений для відсічі ворожих сил, який Україна отримує в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів, продовжує поповнюватися.

"Наші гармати вже сьогодні стали стріляти набагато більше, тому що логістика вже спрацьовує та боєприпасів, об’єктивно, у Сил оборони стало більше. Але максимальне накопичення, максимальна концентрація відбудеться десь за півтора місяця, коли ми зможемо здійснювати максимально потужний вогневий вплив по противнику", – передбачає командир батальйону "Ахіллес".

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що у Соледарі HIMARS влучив по заводу Knauf, де базувалася 200 бригада окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!