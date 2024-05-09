Дим стоїть стовпом: безпілотники атакували НПЗ "Салаватнафтооргсинтез" у Башкирії (відео)
Вдень 9 травня безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнафтооргсинтез" у Башкортостані. На території заводу почалася пожежа.
Як повідомляє Телеграм-канал "База", за попередніми даними, постраждалих немає. Також немає офіційної інформації стосовно інциденту.
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Газпром нафтохім Салават" — найбільший нафтохімічний комплекс росії, розташований у Республіці Башкортостан у місті Салаваті. Тут освоєно виробництво поліетилену високого тиску (ПВД), стиролу, бутилових та жирних спиртів, аміаку та карбаміду, етилену та пропілену, полістиролу, гліколю.
У 2011 році компанія "Салаватнафтооргсинтез" інтегрована у систему ПАТ "Газпром". До складу компанії входять нафтопереробний та газохімічний заводи, завод "Мономер".
Додамо, що відстань від українського кордону до міста Салават у Башкортостані складає понад дві тисячі кілометрів.
Нагадаємо, 9 травня дрони підпалили нафтобазу ТОВ "Темп" на Кубані.
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