Днем 9 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез" в Башкортостане. На территории завода начался пожар.

Как сообщает Телеграм-канал "База", по предварительным данным, пострадавших нет. Также нет официальной информации об инциденте.

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Общество с ограниченной ответственностью "Газпром нефтехим Салават" является крупнейшим нефтехимическим комплексом россии, расположенным в Республике Башкортостан в городе Салават. Здесь освоено производство полиэтилена высокого давления (ПВД), стирола, бутиловых и жирных спиртов, аммиака и карбамида, этилена и пропилена, полистирола, гликоля.

Дым стоит столбом: беспилотники атаковали НПЗ ''Салаватнефтеоргсинтез'' в Башкирии (видео)

Дым стоит столбом: беспилотники атаковали НПЗ ''Салаватнефтеоргсинтез'' в Башкирии (видео)

В 2011 году компания "Салаватнефтеоргсинтез" интегрирована в систему ПАО "Газпром". В состав компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

Добавим, что расстояние от украинской границы до города Салават в Башкортостане составляет более двух тысяч километров.

Дым стоит столбом: беспилотники атаковали НПЗ ''Салаватнефтеоргсинтез'' в Башкирии (видео)

Напомним, 9 мая дроны подожгли нефтебазу ООО "Темп" на Кубани.

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