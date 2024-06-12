Двозонні чи тризонні: які лічильники вигідніші

Зростання цін на електроенергію спонукає українців шукати шляхи економії. Одним із ефективних методів є встановлення дво- або тризонного лічильника з тарифом "день-ніч".

Нічний тариф значно нижчий за денний, що дозволяє економити, переносячи енергоємні роботи на нічний час (прання, полив, нагрівання води тощо). Споживання електроенергії вночі менше, тому використання лічильників "день-ніч" сприяє більш стабільній роботі енергомережі. Про це пише 24 tv.ua.

Як працюють лічильники "день-ніч"?

Двозонні лічильники: Обліковують електроенергію по двох зонах: день (з 7:00 до 23:00) та ніч (з 23:00 до 7:00).

Обліковують електроенергію по двох зонах: день (з 7:00 до 23:00) та ніч (з 23:00 до 7:00). Тризонні лічильники: Обліковують електроенергію по трьох зонах: пік (з 8:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00), напівпік (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та 22:00 до 23:00) та ніч (з 23:00 до 7:00).

Які актуальні тарифи?

Двозонний лічильник:

День: 4,32 грн/кВт

Ніч: 2,16 грн/кВт

Тризонний лічильник:

Пік: 6,48 грн/кВт (коефіцієнт 1,5)

Напівпік: 4,32 грн/кВт (коефіцієнт 1)

Ніч: 1,73 грн/кВт (коефіцієнт 0,4)

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Як встановити лічильник?

Подайте заявку на встановлення вашому електропостачальнику. Придбайте відповідний лічильник (вартість від 3 000 грн). Спеціалісти електропостачальника здійсниють монтаж лічильника.

Чи вигідно встановлювати лічильник?

Так, встановлення дво- або тризонного лічильника може суттєво скоротити ваші витрати на електроенергію, особливо якщо ви маєте можливість перенести енергоємні роботи на нічний час.

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