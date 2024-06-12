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Двухзонные или трехзонные: какие счетчики выгоднее

Цихоцкая Мария

Двухзонные или трехзонные: какие счетчики выгоднее
Ночной тариф значительно ниже дневного, что позволяет экономить, перенося энергоемкие работы на ночное время.

Рост цен на электроэнергию побуждает украинцев искать пути экономии. Одним из эффективных методов является установка двух- или трехзонного счетчика с тарифом "день-ночь".

Ночной тариф значительно ниже дневного, что позволяет экономить, перенося энергоемкие работы на ночное время (стирка, полив, нагрев воды и т.п.). Потребление электроэнергии ночью меньше, поэтому использование счетчиков "день-ночь" способствует более стабильной работе сети. Об этом пишет 24 tv.ua.

Как работают счетчики "день-ночь"?

  • Двухзонные счетчики: Учитывают электроэнергию по двум зонам: день (с 7:00 до 23:00) и ночь (с 23:00 до 7:00).
  • Трехзонные счетчики: Учитывают электроэнергию по трем зонам: пик (с 8:00 до 11:00 и 20:00 до 22:00), полупик (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и 22 :00 до 23:00) и ночь (с 23:00 до 7:00).

Какие актуальные тарифы?

Двухзонный счетчик:

  • День: 4,32 грн/кВт
  • Ночь: 2,16 грн/кВт

Трехзонный счетчик:

  • Пик: 6,48 грн/кВт (коэффициент 1,5)
  • Полупик: 4,32 грн/кВт (коэффициент 1)
  • Ночь: 1,73 грн/кВт (коэффициент 0,4)

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Как установить счетчик?

  1. Подайте заявку на установку вашему электропоставщику.
  2. Купите соответствующий счетчик (стоимость от 3 000 грн).
  3. Специалисты электропоставщика производят монтаж счетчика.

Выгодно ли устанавливать счетчик?

Так, установка двух- или трехзонного счетчика может существенно сократить ваши затраты на электроэнергию, особенно если у вас есть возможность перенести энергоемкие работы на ночное время.

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