Яку зарядну станцію обрати для квартири та будинку: онлайн калькулятор

У період масових вимкнень електрики українці почали встановлювати у квартирах та будинках генератори та переносні зарядні станції. І якщо генератори найчастіше обирають мешканці приватного сектору, до для жителів квартир популярними є портативні зарядні станції, що допомагають підтримувати живлення необхідної побутової техніки.

Якщо ви лише роздумаєте з приводу ого, яку зарядну станцію обрати, вам потрібно врахувати ту кількість техніки, яку ви будете від неї заряджати. Для цього можна скористатися спеціальним онлайн-калькулятором.

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Він допоможе вам здійснити приблизні розрахунки запланованих витрат електрики враховуючи параметри конкретних пристроїв.

Все, що потрібно зробити, це обрати прилади для живлення від зарядної станції, обрати потужність та час роботи пристрою.

Як користуватись онлайн калькулятором для визначення потужності зарядної станції:

Оберіть прилади, які плануєте підключати до зарядної станції. Для кожного приладу вкажіть його потужність (Вт) та час використання (години або хвилини). Система автоматично розрахує загальне споживання енергії (Вт-год), робочу потужність (Вт) та пускову потужність (Вт) для всіх приладів.

На основі цих розрахунків сформуються рекомендації щодо мінімальної необхідної потужності та місткості зарядної станції.

Розрахунок потужності зарядної станції. Джерело: Скриншот з rewlogan.com/power

Для прикладу, якщо вам треба, аби зарядний пристрій живив упродовж години Wi-Fi роутер, ноутбук та смартфон, то достатньо пошукати зарядний пристрій на 78 Вт на годину. Тож підшукайте зарядну станцію з параметрами:

Мінімальна місткість станції – 78 Вт

Мінімальна робоча потужність – 78 Вт

Мінімальна пускова потужність – 78 Вт.

Або ж якщо ви плануєте разом з цими пристроями вмикати холодильник, то доведеться шукати зарядний пристрій з такими параметрами:

Мінімальна місткість станції – 178 Вт·год

Мінімальна робоча потужність – 178 Вт

Мінімальна пускова потужність – 378 Вт.

Нагадаємо, що з 24 лютого енергосистема України зазнала численних атак з боку Росії. Внаслідок цих атак значні пошкодження отримали теплові та гідроелектростанції, що призвело до дефіциту електроенергії. Енергетики вживають заходів для стабілізації ситуації, але закликають українців ощадливо споживати електроенергію, адже повне відновлення енергосистеми може зайняти тривалий час.

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