Доставка газу: хто може не платити за цю послугу

Багато людей, які не користуються газом, все ж отримують платіжки за його доставку. Це пов'язано з тим, що їхні будинки підключені до газової мережі, навіть якщо вони не використовують газ. Про це пише 24 tv.Ua.

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Щоб позбутися цих платежів, необхідно виконати наступні кроки:

Отримати акт про припинення постачання газу.

Цей документ засвідчує, що газопостачання до вашого будинку припинено. Отримати його можна в компанії, яка постачає газ.

Звернутися до оператора газорозподільної мережі (ОГРМ).

ОГРМ - це компанія, яка обслуговує газові мережі у вашому населеному пункті. Вам потрібно буде надати їм акт про припинення постачання газу та написати заяву про розірвання договору.

Переконатися, що ОГРМ розірвав договір.

Після розгляду вашої заяви ОГРМ має розірвати договір про розподіл газу. Переконайтеся, що ви отримали підтвердження цього.

Звернутися до НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

Якщо ОГРМ відмовляється розірвати договір, ви маєте право подати скаргу до НКРЕКП. Комісія розгляне вашу скаргу та зобов'язать ОГРМ виконати ваші вимоги.

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