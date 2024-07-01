Для українців анонсували підвищення цін на газ та світло: коли очікувати та які причини

Кабінет Міністрів України оновив угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою країна отримає економічну підтримку на суму в 8 млрд доларів. В рамках цього договору передбачено збільшення вартості газу та електрики для населення.

Деталі щодо термінів впровадження нових тарифів викладені в тексті меморандуму, який опублікований на офіційному сайті фонду. Про це пише ТСН.

У 74 розділі договору йдеться про енергетичний відділ економіки, який зазнав значних втрат через агресію з боку росії. Зокрема, було втрачено теплову та гідроенергію. Українські урядовці оцінили приблизні збитки за весняний період 2024 року на суму близько 1 млрд доларів.

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Документ також містить плани щодо підвищення тарифів на природний газ та електрику. Зазначається, що ці зміни відбудуться після завершення війни. Конкретна сума збільшення тарифів не уточнюється, проте у меморандумі обіцяють вжити заходів для захисту певних соціальних груп населення.

"Коли війна закінчиться, програма реформ в енергетиці потребуватиме, зокрема, відновлення та посилення конкуренції в гуртовій та роздрібній торгівлі на ринку газу. Крім того, щоб система була стійкою, це вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, з одночасним виділенням адекватних та цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", – вказано в меморандумі.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як з 1 липня зміняться тарифи на комуналку в Україні.

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