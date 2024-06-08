Дайте волю фантазії: 6 яскравих та трендових варіантів манікюру на випускний

Випускний - це особливий день, коли кожна дівчина прагне сяяти красою та впевненістю. І манікюр, без сумніву,стає одним з ключових елементів образу, адже саме доглянуті руки привертають увагу. Про це пише Elle.

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Які ж тренди манікюру актуальні у 2024 році?

Френч у новому прочитанні: класичний френч ніколи не вийде з моди, але цього року він з'являється в оновлених варіаціях. Спробуйте кольоровий френч, френч з геометричними візерунками або френч з негативним простором.

класичний френч ніколи не вийде з моди, але цього року він з'являється в оновлених варіаціях. Спробуйте кольоровий френч, френч з геометричними візерунками або френч з негативним простором. Нігті-нюд: елегантний та універсальний варіант, який підійде до будь-якої сукні та аксесуарів. Додайте трохи блиску за допомогою глітеру або перлин, щоб зробити манікюр більш святковим.

елегантний та універсальний варіант, який підійде до будь-якої сукні та аксесуарів. Додайте трохи блиску за допомогою глітеру або перлин, щоб зробити манікюр більш святковим. Градієнт: плавний перехід кольорів на нігтях завжди виглядає стильно та оригінально. Ви можете використовувати як класичні поєднання кольорів, так і більш сміливі та незвичайні.

плавний перехід кольорів на нігтях завжди виглядає стильно та оригінально. Ви можете використовувати як класичні поєднання кольорів, так і більш сміливі та незвичайні. Матові нігті: матове покриття додає нігтям оксамитового ефекту і робить манікюр більш вишуканим.

матове покриття додає нігтям оксамитового ефекту і робить манікюр більш вишуканим. Абстрактні візерунки: геометричні фігури, абстрактні лінії, хаотичні мазки - все це дозволить вам підкреслити свою індивідуальність та створити унікальний дизайн.

геометричні фігури, абстрактні лінії, хаотичні мазки - все це дозволить вам підкреслити свою індивідуальність та створити унікальний дизайн. Фольга: трохи сяйва ніколи не зашкодить! Додайте трохи фольги на нігті, щоб зробити манікюр більш святковим та гламурним.

трохи сяйва ніколи не зашкодить! Додайте трохи фольги на нігті, щоб зробити манікюр більш святковим та гламурним. Перлини: перлини та намистини - чудовий спосіб зробити манікюр більш жіночним та ніжним.

Нагадаємо, ми вже писали про плавучий манікюр.

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