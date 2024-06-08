Дайте волю фантазії: 6 яскравих та трендових варіантів манікюру на випускний
Випускний - це особливий день, коли кожна дівчина прагне сяяти красою та впевненістю. І манікюр, без сумніву,стає одним з ключових елементів образу, адже саме доглянуті руки привертають увагу. Про це пише Elle.
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Які ж тренди манікюру актуальні у 2024 році?
- Френч у новому прочитанні: класичний френч ніколи не вийде з моди, але цього року він з'являється в оновлених варіаціях. Спробуйте кольоровий френч, френч з геометричними візерунками або френч з негативним простором.
- Нігті-нюд: елегантний та універсальний варіант, який підійде до будь-якої сукні та аксесуарів. Додайте трохи блиску за допомогою глітеру або перлин, щоб зробити манікюр більш святковим.
- Градієнт: плавний перехід кольорів на нігтях завжди виглядає стильно та оригінально. Ви можете використовувати як класичні поєднання кольорів, так і більш сміливі та незвичайні.
- Матові нігті: матове покриття додає нігтям оксамитового ефекту і робить манікюр більш вишуканим.
- Абстрактні візерунки: геометричні фігури, абстрактні лінії, хаотичні мазки - все це дозволить вам підкреслити свою індивідуальність та створити унікальний дизайн.
- Фольга: трохи сяйва ніколи не зашкодить! Додайте трохи фольги на нігті, щоб зробити манікюр більш святковим та гламурним.
- Перлини: перлини та намистини - чудовий спосіб зробити манікюр більш жіночним та ніжним.
Нагадаємо, ми вже писали про плавучий манікюр.
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