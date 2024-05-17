Що загрожуватиме чоловікам, які не матимуть військового квитка під час перевірки: пояснення адвоката

З 18 травня наявність військового квитка або довідки військовозобов’язаного стає обов’язковою для чоловіків. У випадку відсутності таких документів, особі може бути вручено повістку.

Юрист Роман Сімутін детально роз’яснив цю процедуру. Про це повідомляє ТСН.

Українські громадяни чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, зобов’язані мати при собі документи військового обліку та надавати їх на вимогу уповноважених осіб ТЦК чи поліції, згідно з частиною 6 статті 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Невиконання цього обов’язку може призвести до адміністративної відповідальності згідно з частиною 2 статті 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, що передбачає штрафи від 17 000 до 25 500 гривень.

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Існує також інший випадок, про який розповів адвокат:

"У ситуації, коли поліцейський встановлює, що громадянин не відгукнувся на повістку або порушив інші правила військового обліку, він має право затримати порушника та доставити його до ТЦК. Там керівник ТЦК вирішує, чи притягати особу до відповідальності за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Варто пам’ятати, що правоохоронець лише виявляє порушення, а остаточне рішення про штраф виносить керівник ТЦК відповідно до частини 2 статті 235 цього Кодексу", – пояснив він.

Починаючи з 18 травня, у разі виявлення відсутності військово-облікового документа під час перевірки, ТЦК отримує право виписати постанову та накласти штраф до 25 500 гривень.

Нагадаємо, у Міноборони детально пояснили, як буде працювати новий закон з 18 травня.

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