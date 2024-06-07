Що робити у разі втрати військового квитка: алгоритм дій
Військовий квиток - це важливий документ для українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Він посвідчує приналежність до військової служби та військового обліку. На жаль, трапляються ситуації, коли квиток губиться або псується.
РБК-Україна розібралася, як діяти у таких випадках.
Отримання нового військового квитка:
Підстави:
- Старий квиток непридатний для використання (пошкоджений, зіпсований).
- Квиток втрачено або вкрадено.
- Зміна прізвища, імені чи по батькові.
Процедура:
Звернення до ТЦК:
- Військовослужбовці: подають рапорт командиру.
- Військовозобов'язані та резервісти: подають заяву до ТЦК за місцем обліку.
Подання документів:
- Заява/рапорт з поясненням причини втрати.
- Паспорт громадянина України.
- Фото 3х4 см.
- Пошкоджений квиток (якщо є).
- Витяг з наказу про службове розслідування (у разі втрати).
Розгляд документів: ТЦК приймає рішення про видачу нового квитка.
Відповідальність за втрату:
Адміністративна:
- Штраф від 510 до 850 грн за недбале зберігання (ст. 211 КУпАП).
- Штраф від 850 до 1700 грн за повторне порушення або порушення у воєнний час.
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