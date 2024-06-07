Що робити у разі втрати військового квитка: алгоритм дій

Військовий квиток - це важливий документ для українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Він посвідчує приналежність до військової служби та військового обліку. На жаль, трапляються ситуації, коли квиток губиться або псується.

РБК-Україна розібралася, як діяти у таких випадках.

Отримання нового військового квитка:

Підстави:

Старий квиток непридатний для використання (пошкоджений, зіпсований). Квиток втрачено або вкрадено. Зміна прізвища, імені чи по батькові.

Процедура:

Звернення до ТЦК:

Військовослужбовці: подають рапорт командиру.

Військовозобов'язані та резервісти: подають заяву до ТЦК за місцем обліку.

Подання документів:

Заява/рапорт з поясненням причини втрати.

Паспорт громадянина України.

Фото 3х4 см.

Пошкоджений квиток (якщо є).

Витяг з наказу про службове розслідування (у разі втрати).

Розгляд документів: ТЦК приймає рішення про видачу нового квитка.

Відповідальність за втрату:

Адміністративна:

Штраф від 510 до 850 грн за недбале зберігання (ст. 211 КУпАП).

Штраф від 850 до 1700 грн за повторне порушення або порушення у воєнний час.

Нагадаємо, ми вже писали, кого можуть оголосити у розшук, щоб мобілізувати.

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