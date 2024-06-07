Что делать в случае потери военного билета: алгоритм действий
Военный билет – это важный документ для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Он удостоверяет принадлежность к военной службе и военному учету. К сожалению, случаются ситуации, когда билет теряется или портится.
РБК-Украина разобралась, как поступать в таких случаях.
Получение нового военного билета:
Основания:
- Старый билет непригоден для использования (поврежден, испорчен).
- Билет потерян или украден.
- Смена фамилии, имени или отчества.
Процедура:
Обращение к ТЦК:
- Военнослужащие: подают рапорт командиру.
- Военнообязанные и резервисты: подают заявление в ТЦК по месту учета.
Представление документов:
- Заявление/рапорт с объяснением причины утраты.
- Паспорт гражданина Украины.
- Фото 3х4 см.
- Поврежденный билет (если есть).
- Выписка из приказа о служебном расследовании (в случае потери).
Рассмотрение документов: ТЦК принимает решение о выдаче нового билета.
Ответственность за утрату:
Административная:
- Штраф от 510 до 850 грн за небрежное хранение (ст. 211 КУоАП).
- Штраф от 850 до 1700 грн. за повторное нарушение или нарушение в военное время.
Напомним, мы уже писали, кого могут объявить в розыск, чтобы мобилизовать.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !