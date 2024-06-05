Мобілізація 2024: кого можуть оголосити у розшук
Перші тижні роботи застосунку Резерв+ супроводжувалися численними скаргами користувачів. Багато людей після реєстрації бачили на екрані повідомлення про те, що вони перебувають у розшуку.
Міністерство оборони України вже зняло з безпідставного розшуку 710 тисяч громадян. Для цього їм не потрібно звертатися до ТЦК повторно. Достатньо лише авторизуватися в Резерв+. Про це пише НВ.
Але що робити, якщо ваш статус не змінився?
Ось кілька причин, чому ви можете мати статус "у розшуку" у реєстрі Оберіг:
- Ви не стали на військовий облік після досягнення 18 років.
- Ви здобули медичну чи фармацевтичну освіту, але не стали на військовий облік (це стосується жінок).
- Вас зняли з військового обліку, але ви не стали назад на облік у зазначений термін.
- Вас виключили з військового обліку, але після 18 травня ви зобов'язані були знову стати на облік і не зробили цього.
- Ви перебуваєте на військовому обліку, але не проживаєте за зареєстрованим місцем проживання та не повідомили про це ТЦК.
- Ви отримали повістку, але не з'явилися до ТЦК у зазначену дату та час без поважних причин.
- Ви отримали направлення на ВЛК, але не пройшли комісію або після проходження комісії не з'явилися повторно до ТЦК.
- Ви отримали повістку про призов на військову службу під час мобілізації та не з'явилися до ТЦК у зазначену дату та час без поважних причин.
Важливо зазначити, що не виключені й помилки з боку оператора реєстру Оберіг.
Що робити, якщо ви дійсно перебуваєте у розшуку?
- Зверніться до ТЦК за місцем проживання.
- Візьміть з собою документи, що посвідчують особу, та інші документи, що підтверджують вашу правомірну відсутність.
- ТЦК перевірить вашу інформацію та, якщо помилка буде підтверджена, зніме вас з розшуку.
Резерв+ - це інструмент, який допомагає державі вести облік військовозобов'язаних та резервістів. Якщо у вас виникли проблеми з використанням застосунку, не соромтеся звертатися за допомогою до ТЦК.
Нагадаємо, ми вже писали,чи подовжать терміни оновлення даних для військовозобов'язаних.
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