Чи буде ТЦК ловити ухилянтів за кордоном: пояснення Міноборони

Від 23 квітня припинено надання консульських послуг чоловікам призовного віку з України. Ця ініціатива призвана забезпечити ефективний військовий облік. Однак це обмеження не торкнеться консульських дій, пов'язаних з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що за умови повномасштабної російської агресії змусили вжити цих заходів для забезпечення захисту Батьківщини. Кулеба наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед країною.

Вас також зацікавить: Юрист пояснив, чи мають йти до ТЦК особи, у яких є бронь від мобілізації

Міністр також обіцяє надати уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах. Ці заходи будуть вжиті в межах законодавства, щоб забезпечити справедливе ставлення до громадян України.

Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП) за кордоном не будуть функціонувати, а вручення повісток чоловікам призовного віку, які перебувають за межами України, є малоймовірним, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері Радіо Свобода.

За словами Лазуткіна, коментування дій МЗС України з боку Міноборони недоречне.

"З усім тим, вручення повісток за кордоном виглядає доволі нереальним", – підкреслив він.

Речник МОУ пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію чоловіки призовного віку, які перебувають як в Україні, так і за кордоном, протягом 60 днів матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані, зокрема й через електронний кабінет.

На уточнювальне запитання, чи означає це, що чоловікам з-за кордону не потрібно повертатися в Україну для оновлення даних, Лазуткін відповів:

"Обов'язково їхати в Україну не треба, але якщо людина хоче захищати Батьківщину, хоче долучитися до Сил оборони, то, ясна річ, що варто приїжджати в Україну… Для тих, хто за кордоном, буде можливість зробити це (оновити військово-облікові дані) в консульських установах, а також через електронний кабінет".

За словами Лазуткіна, зараз ведуться активні роботи, щоб електронний кабінет, через який можна оновити дані, запрацював вже у червні.

Нагадаємо, з травня в Україні розпочнеться повторне проходження ВЛК для всіх, хто раніше був визнаний обмежено придатним до військової служби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!