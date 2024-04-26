Будет ли ТЦК ловить уклонистов за границей: объяснение Минобороны

С 23 апреля прекращено предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста из Украины. Эта инициатива призвана обеспечить эффективный военный учет. Однако это ограничение не коснется консульских действий, связанных с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что при полномасштабной российской агрессии заставили принять эти меры для обеспечения защиты Родины. Кулеба подчеркнул, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед страной.

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Министр также обещает предоставить уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях. Эти меры будут предприняты в рамках законодательства, чтобы обеспечить справедливое отношение к гражданам Украины.

Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) за рубежом не будут функционировать, а вручение повесток мужчинам призывного возраста, находящимся за пределами Украины, маловероятно, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

По словам Лазуткина, комментирование действий МИД Украины со стороны Минобороны неуместно.

"Со всем тем, вручение повесток за границей выглядит достаточно нереальным", — подчеркнул он.

Спикер МОУ пояснил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации мужчины призывного возраста, которые находятся как в Украине, так и за рубежом, в течение 60 дней будут иметь возможность обновить свои военно-учетные данные, в том числе через электронный кабинет.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что мужчинам из-за границы не нужно возвращаться в Украину для обновления данных, Лазуткин ответил:

"Обязательно ехать в Украину не надо, но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, стоит приезжать в Украину… Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить военно-учетные данные) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет".

По словам Лазуткина, сейчас ведутся активные работы, чтобы электронный кабинет, через который можно обновить данные, уже заработал в июне.

Напомним, с мая в Украине начнется повторное прохождение ВЛК для всех, кто раньше был признан ограниченно пригодным к военной службе.

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