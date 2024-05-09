Бійці Сил оборони підбили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку – військові

Воїни Сил оборони України на Авдіївському напрямку фронту збили одномісний броньований дозвуковий штурмовик російської армії Су-25.

Про це повідомив лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" у своєму Телеграм-каналі "Офіцер".

"Мінуснули під*рський літак Су-25 (тип уточнюється) на Авдіївському", – коротко повідомив він.

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За даними Генштабу ЗСУ, від початку вторгнення росія втратила в Україні 349 літаків та 325 гелікоптерів.

Що відомо про російський штурмовик Су-25

Збиття Су-25 окупантів. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua Збиття Су-25 окупантів. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Су-25, за класифікацією НАТО Frogfoot, а також неофіційно "Грач", - це радянський, а нині російський одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання безпосередньої авіаційної підтримки сухопутним військам над полем бою вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами.

Ось деякі з його характеристик:

Екіпаж: 1 пілот

Довжина: 17,3 м

Розмах крила: 14,1 м

Висота: 5,19 м

Вага порожнього: 9 750 кг

Максимальна злітна вага: 17 640 кг

Силова установка: 2 турбореактивних двигуни НПО Союз Р-195 тягою по 7 160 кгс

Максимальна швидкість: 950 км/год (на висоті 200 м)

Бойова швидкість: 700-800 км/год

Дальність польоту: 750 км (з ПТБ - 1100 км)

Су-25 вважається одним з найефективніших штурмовиків у світі. Він має високу живучість завдяки бронюванню та потужній силовій установці, а також широкий спектр озброєння, що робить його придатним для виконання різних бойових завдань. Однак, Су-25 не позбавлений недоліків. Він має досить великі розміри та помітність, що робить його вразливим для ППО противника.

Додамо, президент Володимир Зеленський 4 травня повідомив, що українські воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

Днями бійці ССО показали ліквідацію ворога та його озброєння на Півдні.

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