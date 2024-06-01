Бій століття: стала відома сума фантастичного гонорару реваншу Усик-Ф'юрі

Очікується, що майбутній боксерський матч-реванш між Олександром Усиком (22-0, 11 КО) та Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) стане значно прибутковішим за попередній, збільшивши винагороду бійців майже на 50%. Запланований на завершення року бій вже привертає увагу завдяки успіху їхньої першої зустрічі.

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Згідно з повідомленнями британського таблоїда The Sun, сума, яка буде виставлена на кон 21 грудня, складе приголомшливі 150 мільйонів фунтів стерлінгів (що еквівалентно приблизно 190 мільйонам доларів США). Усик, який здобув перемогу в першому бою , може розраховувати на левову частку винагороди, яка, як повідомлялося раніше, складе 60% від загальної суми призових.

Нагадаємо, Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі.