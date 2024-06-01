Бой века: стала известна сумма фантастического гонорара реванша Усик-Фьюри

Ожидается, что предстоящий боксерский матч-реванш между Александром Усиком (22-0, 11 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) станет значительно прибыльнее предыдущего, увеличив вознаграждение бойцов почти на 50%. Запланированное на завершение года бой уже привлекает внимание благодаря успеху их первой встречи.

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Согласно сообщениям британского таблоида The Sun, сумма, которая будет выставлена на кон 21 декабря, составит потрясающие 150 миллионов фунтов стерлингов (что эквивалентно примерно 190 миллионам долларов США). Одержавший победу в первом бою усик может рассчитывать на львиную долю вознаграждения, которая, как сообщалось ранее, составит 60% от общей суммы призовых.

Напомним, Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.