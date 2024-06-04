Бензинка, беречкий та бецман: мовознавиця розкрила значення діалектизмів з Харківщини

Діалектизми - це слова, словосполучення, граматичні форми або інші мовні ознаки, які характерні для певного територіального або соціального діалекту. Іншими словами, це слова, які використовуються лише в певних регіонах або групами людей, і не є загальноприйнятими в літературній мові.

Діалектизми можуть бути лексичними, фонетичними, морфологічними або синтаксичними. Діалектні слова є важливою частиною української мови, адже вони відображають її багатство та різноманіття.

Популяризаторка української мови та креативна лідерка фонду savED Сєда Власова опублікувала в Instagram добірку діалектизмів населених пунктів Вовчанської громади Харківської області. Вона запропонувала дізнатися значення таких діалектних слів як "душА", "бензИнка", "огерОк", "беречкИй", "сОйяшник", "бЕцман"".

Також читайте: Спробуйте вимовити з першого разу: названо три найдовші слова в українській мові

"Вовчанщина — місцина Харківської області, котру росіяни нині перетворюють на руїни. Фугасні авіабомби, ракети, важковогнеметні удари — в хід йде все й одразу. Жити тут — неможливо, тож місцеві полишають викохані рідні домівки. Захищати тутешні терени — позамежної титанічності праця, тож допомагаймо невпинно боронцям вовчанського напрямку. Говорити про Вовчанщину — важливо повсякчас, тож робімо це кожен і кожна у свій спосіб", – прокоментувала Сєда Власова.

Слово "душа" вживають для назви серцевини кавуна, що вільна від кісточок. "Бензинкою" називають на Вовчанщині запальничку, "огерок" та "сойяшник" теж саме, що й "огірок" та "соняшник", "беречкими" називають старанних людей, а от слово "бецман" вживають для визначення недолугих людей.

Раніше ми писали про сім слів в українській мові, які часто вживають з помилками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!