Бензин чи електрика: 5 найпопулярніших гідридів на українському ринку

Гібридні автомобілі, які можна підзаряджати від розетки, стають все більш популярними. Їхні переваги перед звичайними гібридами роблять їх привабливим вибором для економних та екологічно свідомих водіїв. Про це пише РБК.

Економія пального:

Плагін-гібриди можуть проїжджати 30-100 кілометрів на одному заряді, використовуючи лише електропривод. Це робить їх ідеальними для щоденних поїздок по місту, коли ви можете заощадити значну кількість пального.

Екологічність:

Під час їзди на електроприводі плагін-гібриди не викидають шкідливих викидів, що робить їх більш екологічними, ніж бензинові або дизельні автомобілі.

Потужність та динаміка:

Плагін-гібриди поєднують в собі потужність бензинового двигуна з крутним моментом електромотора, що забезпечує їм динамічне прискорення та плавний хід.

Зручність:

Плагін-гібриди можна заряджати вдома від звичайної розетки, що робить їх дуже зручними у використанні.

Пільги:

У багатьох країнах плагін-гібриди класифікуються як електромобілі і мають відповідні пільги, такі як безкоштовний проїзд по платних дорогах, безкоштовне паркування та податкові пільги.

5 плагін-гібридів, які варто розглянути:

Ford Fusion Energi

Цей седан пропонує просторий салон, багатий список опцій та електричну автономність до 60 км.

Chevrolet Volt

Цей унікальний плагін-гібрид може проїжджати до 80 км на електроприводі, а також використовує бензиновий двигун для збільшення запасу ходу.

Mitsubishi Outlander PHEV

Цей кросовер має систему повного приводу, просторий салон та електричну автономність до 50 км.

Volvo XC90 T8

Цей розкішний SUV пропонує динамічні характеристики, комфортний салон та електричну автономність до 40 км.

Kia Niro PHEV

Цей компактний кросовер доступний з бензиновою, електричною та плагін-гібридною силовими установками. Він пропонує високий рівень комфорту та економії пального.

Плагін-гібриди - це чудова альтернатива бензиновим та дизельним автомобілям. Вони пропонують економність, екологічність, потужність та зручність, а також ряд додаткових пільг.

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