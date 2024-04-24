Байден підписав закон про допомогу Україні: що далі

Президент США Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав законопроєкт про допомогу Україні. Тепер США зможуть надати Україні новий пакет військової допомоги.

"Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю", – оголосив президент США.

Додамо, на витрати, пов'язані з підтримкою України, в законопроєкті заклали понад 60 млрд доларів. Третина цих коштів буде витрачена на поповнення американських запасів, витрачених на підтримку українців.

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Загалом на оборонні видатки в законопроєкті Джонсона передбачено 49,9 млрд доларів. Вони включають і витрати на озброєння. Також в документі передбачено 1,57 млрд на економічну допомогу Україні та ще 400 млн на захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Крім того, Україна в рамках ініціативи Джонсона отримає 7,8 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

За попередніми даними, до пакета допомоги можуть увійти бронетехніка, боєприпаси для ПЗРК Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та протитанкові ракети для TOW і Javelin.

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