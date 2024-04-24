Байден подписал закон о помощи Украине: что дальше

Президент США Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал законопроект о помощи Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.

"Сегодня хороший день для мира в мире. Я только подписал закон, касающийся помощи. Это сделает Америку и мир более безопасными. Это поможет нашим партнерам защищать свою суверенную землю", – объявил президент США.

Добавим, на расходы, связанные с поддержкой Украины, в законопроекте заложили более 60 млрд. долларов. Треть этих средств будет израсходована на пополнение американских запасов, потраченных на поддержку украинцев.

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В общей сложности на оборонные расходы в законопроекте Джонсона предусмотрено 49,9 млрд долларов. Они включают и расходы по вооружению. Также в документе предусмотрено 1,57 млрд на экономическую помощь Украине и еще 400 млн на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Кроме того, Украина в рамках инициативы Джонсона получит 7,8 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

По предварительным данным, в пакет помощи могут войти бронетехника, боеприпасы ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и противотанковые ракеты для TOW и Javelin.

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