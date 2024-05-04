Аналітики пояснили, чому в Україні можуть зупинити підвищення пенсій

В Україні можуть обмежити підвищення пенсій та соціальних виплат. На думку аналітиків, це станеться протягом наступних трьох-п’яти років.

Такою була рекомендація Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

За його словами, МВФ не рекомендує Україні подальшого збільшення пенсій та соціальних виплат, оскільки зростання пенсій в Україні у 2023 та 2024 роках є найвищим у Європі. До прикладу, у 2023 році в Україні пенсії зросли на 10%.

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У МВФ наголошують, що таке стрімке зростання може спровокувати гіперінфляцію та економічну кризу. У зв'язку з цим, фонд пропонує обмежити підвищення пенсій в Україні до 1% на рік.

Втім, за словами Охріменко, експерти з МВФ не взяли до уваги, що пенсійні виплати в Україні вшестеро нижчі, ніж в інших європейських країнах.

Цього року дефіцит бюджету для покриття пенсій українців забезпечить фінансова допомога зі США. При цьому міністр соціальної політики України Оксана Жолнович наголосила, що постійно розраховувати на допомогу США у цьому питанні не варто.

Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.

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