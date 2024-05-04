Аналитики объяснили, почему в Украине могут остановить повышение пенсий

В Украине могут ограничить повышение пенсий и социальных выплат. По мнению аналитиков, это произойдет в течение следующих трех-пяти лет.

Такова была рекомендация Международного валютного фонда. Об этом сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, МВФ не рекомендует Украине дальнейшего увеличения пенсий и социальных выплат, поскольку рост пенсий в Украине в 2023 и 2024 годах самый высокий в Европе. К примеру, в 2023 году в Украине пенсии выросли на 10%.

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В МВФ подчеркивают, что столь стремительный рост может спровоцировать гиперинфляцию и экономический кризис. В связи с этим фонд предлагает ограничить повышение пенсий в Украине до 1% в год.

Впрочем, по словам Охрименко, эксперты из МВФ не приняли во внимание, что пенсионные выплаты в Украине в шесть раз ниже, чем в других европейских странах.

В этом году дефицит бюджета для покрытия пенсий украинцев обеспечит финансовую помощь из США. При этом министр социальной политики Украины Оксана Жолнович подчеркнула, что постоянно рассчитывать на помощь США в этом вопросе не стоит.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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