Адвокатка пояснила, як зміниться мобілізація з 18 травня: важливі нюанси

З суботи, 18 травня, в Україні запрацює новий закон про мобілізацію. Однак певні пункти нового закону наберуть чинності протягом трьох місяців від цієї дати.

Адвокатка Марина Герман прокоментувала особливості нового закону, та яких змін чекати військовозобов'язаним. Про це вона розповіла"Суспільному".

Зокрема, закон зобов'язує усіх чоловіків віком від 18 до 60 років упродовж 60 календарних днів оновити дані щодо свого місця перебування. А вручення повістки буде вважатися здійсненим тоді, коли ТЦК надішле документ на останню відому адресу, за якою зареєстрована особа.

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"Якщо ви у 2005 році проживали, наприклад, в іншому місті, а зараз проживаєте у Дніпрі, але інформацію не оновили – повістка, яка була надіслана за старою адресою, полежить там місяць і буде повернута назад. Вона буде вважатися врученою", – попередила Герман.

Оновлення даних потрібно, щоб уникнути плутанини з пропискою та фактичним місцеперебуванням. Видати повістку зможуть і представники ТЦК, і роботодавці, і представники місцевої ради.

Герман додала, що, якщо людині вручили повістку і вона не з’явилася у зазначений термін до ТЦК, на це мають бути поважні причини. Зокрема, проблеми зі здоров’ям, стихійні лиха або смерть близьких осіб.

У будь-якому з цих випадків має бути документальне підтвердження. і причини мають бути документально підтверджені. Тоді особа отримує відтермінування на декілька днів, а потім все одно має прийти до ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобовʼязаних з 18 травня.

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