Чекають на наказ: Кадиров пообіцяв путіну відправити на війну 'десятки тисяч підготовлених бійців'

Очільник Республіки Чечня Рамзан Кадиров поділився деталями зустрічі з російським диктатором Володимиром путіним. Він стверджує, що підготував для війни в Україні "десятки тисяч" бійців.

У своєму Телеграм-каналі Кадиров написав, що зустріч з диктатором відбулася у Москві. Сторони обговорили "участь регіону у СВО".

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Кадиров стверджує, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну з Чечні на війну відправили 43 500 бійців, "у тому числі 18 тисяч добровольців".

"Попередньо всі вони пройшли підготовку до РУС. Вирушають до місця призначення, маючи повне екіпірування. Завдяки участі РОФ імені Героя росії Ахмата-Хаджі Кадирова, на постійній основі купується необхідний спецавтотранспорт, його закуплено 1693 одиниці, квадрокоптери - на даний час придбано близько 6000 штук, і щодня закуповується близько 100 квадрокоптерів", – запевнив глава Чечні.⠀

Він стверджує, що "кілька десятків тисяч навчених та оснащених бійців із резерву" за першим наказом готові вирушити на війну.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що 2019 року лікарі поставили Кадирову діагноз "некроз підшлункової залози", через що він мало з'являвся на публіці та попускав важливі заходи. Восени 2023 повідомлялося, що у Кадирова сталася криза хвороби й він був ушпиталений до Центральної клінічної лікарні, де його ввели у штучну кому.

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