Заклади, які варто відвідати по Житомирській трасі. Тепер ваша подорож точно буде смачнішою

Траса Київ – Чоп, або ж попросту Житомирська, може подарувати дуже смачні зупинки, які самі по собі стануть чудовим відпочинком, платформою для святкування будь–якої дати або ж романтичною втечею на вихідні. Більшість ресторанних комплексів мають мальовничу територію для прогулянок, а деякі, майданчики для занять різними парними видами спорту. Комплекси пропонують комфортабельні зупинки у своїх номерах або окремих будиночках та спа процедури на доданок. Скільки буде коштувати така зупинка, дізнався UAPortal.

Смачно, красиво та затишно на Житомирській трасі у ресторані Два Бобри. Джерело: @2bobry

Два Бобри

Досить відома мережа ресторанів, як в столиці, так і за її межами. Заміський комплекс по Житомирській трасі знаходиться на 26 кілометрі. Мальовнича територія з озерами та будинки з саунами для ночівлі, дозволяють затриматися тут як на декілька годин, так і на кілька днів. Ресторан з терасою пропонує вишукані страви та власні копчені м’ясні вироби.

Середній чек на одного (3 блюда) у ресторані складає 600 – 700 грн без алкоголю. Розміщення у будиночку на озері складає від 2 500 грн за добу. Заміський комплекс пропонує послуги сауни від 500 грн за годину.

Адреса: вул. Комарова, 91, Мила, Київська область.

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Освіжитися та насолодитися пропонує ресторан Сажа по итомирській трасі. Джерело: @sazha.rest

Ресторація "Сажа"

Не встигли від’їхати від столиці й вже насолоджуєтеся. Сімейний комплекс може вразити своєю кухнею, адже в ній представлене не лише українська кухня, але й польська та європейська. Заїдьте на справжній журек та зверніть увагу на розкішний вибір гриль меню.

Для дітей є дерев’яний розважальний майданчик та батут, для дорослих альтанки, тераса та можливість трохи видихнути скориставшись послугами няні (попереднє замовлення). Діти будуть зайняті анімаційними програмами та різноманітними шоу та майстер-класами.

Середній чек у ресторані складає 700 грн (за 3 блюда) без алкоголю. До прикладу, пасту з білими грибами можна замовити за 340 грн, грецький салат за 180 грн, а яблучний штрудель на десерт за 125 грн.

Адреса: вул. Петропавлівська, 16, Петропавлівська Борщагівка.

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Колорит та аромат Грузії у ресторані “Radio Tbilisi” по Житомирській трасі. Джерело: @radiotbilisi

Ресторанний комплекс "Radio Tbilisi"

Скуштувати страви грузинської кухні та відкрити для себе грузинську винну карту можна подорожуючи Житомирською трасою. Ресторація "Radio Tbilisi" зберігає колорит цікавою подачею блюд, інтер’єрними особливостями та організованими розважальними заходами на території. Хінкалі, хачапурі, м’ясо на мангалі та смажені баклажани викликають апетит ще до подачі на стіл. Ресторан піклується про дітей і пропонує цікаву подачу дитячих блюд. Зелена територія дозволяє побути серед тиші та природи, а банкетні зали відсвяткувати будь-яку з ваших важливих дат.

Середній чек у ресторані складає 500 грн на одну особу без алкогольного меню.

Адреса: вул. Лісна, 1/1, с. Стоянка (Житомирська траса).

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Для хрусткої та ароматної зупинки по Житомирській трасі – ресторан Бістро Пекаря. Джерело: @bistro_pekarya

Бістро Пекаря

Поціновувачі печеного та солоденького обов’язково мають відвідати унікальний та смачний заклад "Бістро Пекаря". Крім тістечок, булочок, хліба та пирогів ви можете замовити рибу та птицю на аргентинському грилі, італійську піцу, салати тощо.

Діти будуть у захваті від зупинки. На території ресторану проводяться смачні майстер-класи, анімаційні програми та тематичні свята. Вишукана подача блюд, цікавий інтер’єр та неймовірний аромат печеного хліба.

Середній чек у ресторані складає від 800 – 1 000 грн (за 3 блюда) на одну особу без алкогольного меню. Італійську піцу можна замовити в діапазоні від 350 до 470 грн, карпачо з телятини за 395 грн, а сирнички з ягідним джемом за 196 грн.

Адреса: вул. Житомирська 1А, с. Березівка, Житомирська обл.

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Ваша ідеальна зупинка по Житомирській трасі – Царівка. Джерело: @rest_tsarivka

Заміський комплекс "Царівка"

На 92-му кілометрі по трасі Київ – Чоп можна здійснити свою романтичну втечу з міста. Комплекс пропонує капсульний відпочинок з комфортабельними номерами, великою ландшафтною територією для прогулянок та різноманітних занять на свіжому повітрі, а також послугами спа, лазні та хамаму. Басейн з підігрівом просто неба додає можливостей відпочинку у теплу пору року. Стріляйте з лука, дихайте свіжим повітрям та смакуйте страви української, європейської, італійської та японської кухні. На території комплексу є окремі дерев’яні будиночки для святкувань та відпочинку на природі.

Середній чек ресторану складає 800 грн (3 блюда) на одну особу без алкогольного меню. Готельні номери стартують від 1 000 грн за двомісний номер, а гостьові будинки від 3 500 грн (двоповерховий на 8 осіб).

Адреса: вул. Шевченка, с. Пилиповичі, Київська обл.

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