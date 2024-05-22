Заведения, которые следует посетить по Житомирской трассе. Теперь ваше путешествие точно будет вкуснее

Трасса Киев – Чоп, или попросту Житомирская, может подарить вкуснейшие остановки, которые сами по себе станут отличным отдыхом, платформой для празднования любой даты или романтическим побегом на выходные. Большинство ресторанных комплексов имеют живописную территорию для прогулок, а некоторые площадки для занятий разными парными видами спорта. Комплексы предлагают комфортабельные остановки в своих номерах или отдельных домиках и спа процедуры в дополнительных услугах. Сколько будет стоить такая остановка, узнал UAPortal.

Вкусно, красиво и уютно на Житомирской трассе в ресторане Два Бобра. Источник: @2bobry

Два Бобра

Весьма известна сеть ресторанов, как в столице, так и за ее пределами. Загородный комплекс по Житомирской трассе находится на 26 км. Живописная территория с озерами и дома с саунами для ночлега позволяют задержаться здесь как на несколько часов, так и на несколько дней. Ресторан с террасой предлагает изысканные блюда и собственные копченые мясные изделия.

Средний чек на одного (3 блюда) в ресторане составляет 600 – 700 грн. без алкоголя. Размещение в домике на озере составляет от 2500 грн в сутки. Загородный комплекс предлагает услуги сауны от 500 грн в час.

Адрес: ул. Комарова, 91, Милая, Киевская область.

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Освежиться и насладиться предлагает ресторан Сажа по итомирской трассе. Источник: @sazha.rest

Ресторация "Сажа"

Не успели уехать от столицы и уже наслаждаетесь. Семейный комплекс может поразить свою кухню, ведь в ней представлена не только украинская кухня, но и польская и европейская. Заезжайте на настоящий журек и обратите внимание на роскошный выбор меню.

Для детей есть деревянная развлекательная площадка и батут, для взрослых беседки, терраса и возможность немного выдохнуть воспользовавшись услугами няни (предзаказ). Дети будут заняты анимационными программами и разнообразными шоу и мастер-классами.

Средний чек в ресторане составляет 700 грн. (за 3 блюда) без алкоголя. К примеру, пасту с белыми грибами можно заказать за 340 грн., греческий салат за 180 грн., а яблочный штрудель на десерт за 125 грн.

Адрес: ул. Петропавловская, 16, Петропавловская Борщаговка.

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Колорит и аромат Грузии в ресторане ''Radio Tbilisi'' по Житомирской трассе. Источник: @radiotbilisi

Ресторанный комплекс "Radio Tbilisi"

Отведать блюда грузинской кухни и открыть для себя грузинскую винную карту можно путешествуя по Житомирской трассе. Ресторация Radio Tbilisi сохраняет колорит интересной подачей блюд, интерьерными особенностями и организованными развлекательными мероприятиями на территории. Хинкали, хачапури, мясо на мангале и жареные баклажаны вызывают аппетит еще до подачи на стол. Ресторан заботится о детях и предлагает интересную подачу детских блюд. Зеленая территория позволяет посетить тишину и природу, а банкетные залы отпраздновать любую из ваших важных дат.

Средний чек в ресторане составляет 500 грн на человека без алкогольного меню.

Адрес: ул. Лисна, 1/1, с. Стоянка (Житомирская трасса).

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Для хрустящей и ароматной остановки по Житомирской трассе – ресторан Бистро Пекаря. Источник: @bistro_pekarya

Бистро Пекаря

Любители печеного и сладкого обязательно должны посетить уникальное и вкусное заведение "Бистро Пекаря". Кроме пирожных, булочек, хлеба и пирогов можно заказать рыбу и птицу на аргентинском гриле, итальянскую пиццу, салаты и т.д.

Дети будут в восторге от остановки. На территории ресторана проходят вкусные мастер-классы, анимационные программы и тематические праздники. Изысканная подача блюд, интересный интерьер и невероятный аромат печеного хлеба.

Средний чек в ресторане составляет от 800 – 1 000 грн (за 3 блюда) на одного человека без алкогольного меню. Итальянскую пиццу можно заказать в диапазоне от 350 до 470 грн, карпачо из телятины за 395 грн, а сырнички с ягодным джемом за 196 грн.

Адрес: ул. Житомирская, 1А, с. Березовка, Житомирская обл.

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Ваша идеальная остановка по Житомирской трассе – Царевка. Источник: @rest_tsarivka

Загородный комплекс "Царевка"

На 92-м километре по трассе Киев – Чоп можно совершить свой романтический побег из города. Комплекс предлагает капсульный отдых с комфортабельными номерами, большой ландшафтной территорией для прогулок и разнообразных занятий на свежем воздухе, а также спа, бани и хамаму. Бассейн с подогревом под открытым небом добавляет возможностей отдыха в теплое время года. Стреляйте из лука, дышите свежим воздухом и наслаждайтесь блюдами украинской, европейской, итальянской и японской кухни. На территории комплекса есть отдельные деревянные домики для празднования и отдыха на природе.

Средний чек ресторана составляет 800 грн (3 блюда) на человека без алкогольного меню. Гостиничные номера стартуют от 1000 грн за двухместный номер, а гостевые дома от 3500 грн (двухэтажный на 8 человек).

Адрес: ул. Шевченко, с. Пилиповичи, Киевская обл.

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