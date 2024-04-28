Чи зросте комуналка в Україні влітку: в уряді прояснили ситуацію з тарифами

Остаточного рішення щодо можливого підвищення тарифів на комунальні послуги для українців не ухвалено. За словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, влада наразі активно працює над відновленням енергооб'єктів та залучає допомогу від партнерів. Після цього буде зроблено висновок щодо можливості підвищення тарифів.

"На сьогодні остаточного рішення щодо цього ще немає. Для початку нам потрібно повністю зрозуміти, наскільки ми зможемо відновити енергосистему до того рівня, щоб ми могли покривати все споживання, особливо в наступні періоди", — зазначила Гринчук в етері телемарафону.

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За її словами, влада активно співпрацює з українськими партнерами щодо допомоги відновленню енергооб'єктів та можливості впровадження додаткової генерації енергії для забезпечення успішного функціонування енергосистеми в майбутньому.

"Рішення про підвищення тарифів сьогодні точно немає. Але, як сказав міністр, ми не можемо виключати цього, тому що ситуація справді складна", — додала Гринчук.

За останні два тижні російські війська завдали значних збитків енергетичній інфраструктурі України. Це спричинило деякі труднощі у функціонуванні енергосистеми країни, але зараз відсутній дефіцит електроенергії в об'єднаній енергосистемі.

Зокрема, голова Кабінету Міністрів України Денис Шмигаль оголосив про затвердження постанови, що зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла та гарячої води для населення до кінця літа. Державний "Нафтогаз" також продовжив дію пільгової ціни на газ для населення.

Уряд також ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення, яка складе 2 гривні 64 копійки за кіловат. Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

"Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у зв’язку з атаками рф, які завдають шкоди українській енергетичній системі, існує ймовірність, що вартість електроенергії для населення може зрости вже цього літа. Таке підвищення може спричинити також збільшення цін на послуги водопостачання. Про цю пряму залежність повідомив Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

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