Вырастет ли коммуналка в Украине летом: в правительстве прояснили ситуацию с тарифами

Окончательное решение о возможном повышении тарифов на коммунальные услуги для украинцев не принято. По словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, власти активно работают над восстановлением энергообъектов и привлекают помощь от партнеров. После этого будет сделан вывод о возможности повышения тарифов.

"На сегодняшний день окончательного решения на этот счет еще нет. Для начала нам нужно полностью понять, насколько мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы мы могли покрывать все потребление, особенно в последующие периоды", — отметила Гринчук в эфире телемарафона.

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По ее словам, власти активно сотрудничают с украинскими партнерами по помощи восстановлению энергообъектов и возможности внедрения дополнительной генерации энергии для обеспечения успешного функционирования энергосистемы в будущем.

"Решения о повышении тарифов сегодня точно нет. Но, как сказал министр, мы не можем исключать этого, потому что ситуация действительно сложная", — добавила Гринчук.

За последние две недели российские войска нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к некоторым трудностям в функционировании энергосистемы страны, но сейчас отсутствует дефицит электроэнергии в объединенной энергосистеме.

В частности, глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль объявил об утверждении постановления, сохраняющего льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета. Государственный "Нафтогаз" также продлил действие льготной цены на газ для населения.

Правительство также приняло решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения, которая составит 2 гривны 64 копейки за киловатт. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая.

"Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", – сказал Шмыгаль.

Напомним, в связи с атаками РФ, которые наносят ущерб украинской энергетической системе, существует вероятность, что стоимость электроэнергии для населения может возрасти уже этим летом. Такое повышение может привести также к увеличению цен на услуги водоснабжения. Об этой прямой зависимости сообщил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

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