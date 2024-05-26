В Украине вырастут тарифы на свет: когда и на сколько

В Укрэнерго предупредили украинцев, что отключение электроэнергии может продолжаться до конца года. Все – из-за поврежденных российскими обстрелов объектов энергосистемы.

Кроме того, рассматривается вопрос повышения стоимости тарифов на свет. Они возрастут, если такое решение одобрит правительство по рекомендации НКРЭКУ, пишет BBC Украина.

"Решение будет сбалансировано между возможностями населения, между доступностью и средствами, которые необходимы для ремонтной кампании, и возможностями предоставления электрической энергии бытовым и промышленным потребителям", — отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время телемарафона.

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Еще один нюанс – нынешние тарифы значительно ниже рыночных. В частности, стоимость света для бытовых потребителей дотируют "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

"В мирное время главными проводниками идеи рыночных тарифов для населения выступали главные международные кредиторы – МВФ и Всемирный банк. Во время войны, особенно с поступлением больших объемов финансовой помощи, благодаря которой Украина фактически финансирует все необоронительные расходы, о необходимости рыночных тарифов для населения стали говорить и союзники Украины. Мол, надо прекращать практику "краж" из собственного бюджета", — пишет издание.

На сколько вырастет стоимость электричества

Теперь действует тариф 2,64 грн/кВт-ч для индивидуальных бытовых потребителей. Первый заместитель энергетического комитета Алексей Кучеренко прогнозирует, что электричество обойдется в 3,5-4 грн/кВт-час.

Депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк считает, что тарифы на электричество для населения от 1 июня 2024 года возрастут до 5 грн/кВт. Между тем, уже принято решение о росте тарифов на электроэнергию для бизнеса с 1 июня. В зависимости от времени суток цены на электричество для бизнеса будут колебаться между 5600 и 9000 грн за МВт-час. А это в 2,5-3,5 раза больше тарифов, чем за свет платит бытовой потребитель.

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