В Україні запроваджують нові правила видачі лікарняних: про що йдеться

Міністерство охорони здоров'я України пропонує нову схему видачі та продовження лікарняних листів, щоб зменшити корупцію у цій сфері. Про це пише kremen.today.

Суть реформи:

Обґрунтованість видачі та продовження лікарняних буде перевірятися обраними електронною системою лікарями з деперсоналізованими даними. Це допоможе мінімізувати ризики ухвалення неправомірних рішень.

Це допоможе мінімізувати ризики ухвалення неправомірних рішень. Лікарі для перевірки обиратимуться за допомогою прозорої автоматизованої процедури в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Дані про пацієнтів будуть деперсоналізовані та екстериторіальні. Це означає, що перевірку зможуть проводити лікарі з будь-якого регіону, незалежно від місця проживання пацієнта.

Це означає, що перевірку зможуть проводити лікарі з будь-якого регіону, незалежно від місця проживання пацієнта. Медзаклади зможуть оскаржити рішення про визнання листка непрацездатності необґрунтованим.

Очікувані результати:

Зменшення корупції у видачі лікарняних.

Більш ефективний процес встановлення факту тимчасової непрацездатності.

Врегулювання питання страхових виплат на основі паперових лікарняних.

Важливо:

Для оформлення електронного лікарняного пацієнту все ще потрібно особисто прийти на прийом до лікаря.

Законопроект вже підтриманий урядом і очікує на розгляд у Верховній Раді.

Раніше ми розповідали, на які пільги на оздоровлення можуть претендувати родини військових.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!