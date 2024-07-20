В Украине вводятся новые правила выдачи больничных: о чем идет речь

Министерство здравоохранения Украины предлагает новую схему выдачи и продления больничных листов, чтобы снизить коррупцию в этой сфере. Об этом пишет kremen.today.

Суть реформы:

Обоснованность выдачи и продления больничных будет проверяться выбранными электронной системой врачами с деперсонализированными данными. Это поможет свести к минимуму риски принятия неправомерных решений.

Это поможет свести к минимуму риски принятия неправомерных решений. Врачи для проверки будут избираться с помощью прозрачной автоматизированной процедуры в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Данные о пациентах будут деперсонализированы и экстерриториальны. Это означает, что проверку могут проводить врачи из любого региона, независимо от места жительства пациента.

Это означает, что проверку могут проводить врачи из любого региона, независимо от места жительства пациента. Медучреждения смогут оспорить решение о признании листка нетрудоспособности необоснованным.

Ожидаемые результаты:

Уменьшение коррупции в выдаче больничных.

Более эффективен процесс установления факта временной нетрудоспособности.

Урегулирование вопроса страховых выплат на основе бумажных больничных.

Важно:

Для оформления электронного больничного пациенту все еще нужно лично прийти на прием к врачу.

Законопроект уже поддержан правительством и ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

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