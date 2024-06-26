В Украине готовят резкое повышение налогов: сколько придется платить

Власти Украины рассматривают возможность увеличения ключевых налоговых тарифов. Ожидается, что ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) могут вырасти уже этим летом.

Согласно публикации OBOZ.UA, для покрытия финансового дефицита в размере 400 миллиардов гривен планируется повысить основные налоговые ставки. Решение, которое должно заработать в текущем году, коснется каждого гражданина страны.

Предлагается увеличение военного налога с текущих 1,5% до 5%, что приведет к росту налога на доходы физических лиц, поскольку этот налог был введен как дополнение к существующему. Ожидается, что такой шаг может обеспечить государственную казну дополнительными 94 миллиардами гривен.

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Также рассматривается вопрос о повышении налога на добавленную стоимость, который сейчас составляет 20%. "Окончательное решение относительно точной суммы увеличения налога еще не принято. Возможно, это будет увеличение на 2% или 3%. Но не меньше", – сообщает источник в правительстве. Это может принести дополнительные 120 миллиардов гривен в бюджет.

Поднятие ставки НДС на один процент может привести к увеличению доходов бюджета на 40 миллиардов гривен. В общем, эти два налога могут принести в госказну более 200 миллиардов гривен. Существует также потенциал для дополнительных поступлений в случае введения экономического бронирования.

Если эту систему упростить и позволить участвовать в ней ФЛП, доходы могут достичь примерно 400 миллиардов гривен, что позволит покрыть дефицит государственного бюджета. Однако существует проблема общественной напряженности поскольку не все поддерживают идею экономического бронирования, и политическое решение по этому поводу до сих пор не принято.

Напомним, ранее мы писали, что Правительство готовит предложения по повышению налогов.

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