У НАТО назвали три умови втручання у війну в Україні – la Repubblica

НАТО може втрутитися у війну в Україні, якщо у війну на боці Росії буде залучена Білорусь, або якщо росія атакує країни Балтії, Польщу чи Молдову.

Як повідомляє італійське видання la Repubblica з посиланням на джерела в керівництві Альянсу, у НАТО готові воювати проти російських військ. У війні проти росії можуть воювати 100 тисяч натівських військових.

Видання пише, що НАТО визначило "червоні лінії" для втручання у війну в Україні, які не були оприлюднені офіційно.

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Перша "червона лінія" - це пряме чи опосередковане втручання третьої сторони у бойові дії. Західні країни стурбовані можливістю прориву російських військ на північний захід, що може створити сухопутний коридор між Україною та Білоруссю. Це, своєю чергою, може призвести до "прямого залучення Мінська до військового конфлікту", що матиме значні наслідки. У разі реалізації такого сценарію війська та арсенал Білорусі стануть цінним активом для Москви, а НАТО, ймовірно, "активізує свою оборону на користь України".

Друга "червона лінія" - це провокація проти країн Балтії, Польщі або Молдови. Це може бути як повномасштабне вторгнення, так і "військовий випад" з метою перевірки реакції Заходу.

За інформацією La Repubblica, на Заході глибоко стурбовані становищем Києва та "несприятливими умовами", створеними навколо нього. Проте, НАТО наразі не має оперативних планів щодо відправлення військ в Україну, а лише "оцінює можливі плани дій у надзвичайних ситуаціях".

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