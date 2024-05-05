В НАТО назвали три условия вмешательства в войну в Украине – la Repubblica

НАТО может вмешаться в войну в Украине, если в войну на стороне России будет вовлечена Беларусь, или если Россия атакует страны Балтии, Польшу или Молдову.

Как сообщает итальянское издание la Repubblica со ссылкой на источники в руководстве Альянса, в НАТО готовы воевать против российских войск. В войне против России могут воевать 100 тысяч натовских военных.

Издание пишет, что НАТО определило "красные линии" для вмешательства в войну в Украине, которые не были обнародованы официально.

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Первая "красная линия" - это прямое или косвенное вмешательство третьей стороны в боевые действия. Западные страны озабочены возможностью прорыва российских войск на северо-запад, что может создать сухопутный коридор между Украиной и Беларусью. Это, в свою очередь, может привести к "прямому привлечению Минска к военному конфликту", что приведет к значительным последствиям. В случае реализации такого сценария, войска и арсенал Беларуси станут ценным активом для Москвы, а НАТО, вероятно, "активизирует свою оборону в пользу Украины".

Вторая "красная линия" – это провокация против стран Балтии, Польши или Молдовы. Это может быть как полномасштабное вторжение, так и военный выпад с целью проверки реакции Запада.

По информации La Repubblica, на Западе глубоко озабочены положением Киева и "неблагоприятными условиями", созданными вокруг него. Однако у НАТО пока нет оперативных планов по отправке войск в Украину, а лишь "оценивает возможные планы действий в чрезвычайных ситуациях".

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