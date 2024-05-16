У Міноборони розповіли, чи повертатимуть право на керування авто після оновлення даних в ТЦК

Водії, які ухиляються від оновлення своїх даних у ТЦК, можуть зіткнутися з тимчасовими обмеженнями у праві керування транспортним засобом. Проте, як тільки вони виконають встановлені законом вимоги, ці обмеження будуть негайно зняті.

Дану інформацію надав Дмитро Лазуткін, представник Міністерства оборони України, під час вечірнього ефіру телемаратону 15 травня.

Читайте також: Як військовозобов'язаному змінити адресу проживання

Відповідно до заяви представника, якщо особа протягом п’яти днів не з’являється у відповідних військових реєстраційних і забезпечувальних пунктах, їй буде направлено "повістку про необхідність виконання військових обов’язків". У разі ігнорування цієї повістки, військовий реєстраційний пункт ініціюватиме судовий процес, який може призвести до тимчасового відібрання права на керування авто.

Проте, як підкреслив Лазуткін, оновлення інформації дозволить військовозобов’язаним відновити право на використання своїх транспортних засобів. Він також спростував поширені чутки про те, що військові планують масове вилучення приватних автомобілів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що правила вручення повісток зміняться з 18 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!